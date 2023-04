Polizei Paderborn

POL-PB: Silberner Audi nach Unfall mit Jugendlichen gesucht

Paderborn (ots)

(mb) Die Polizei ermittelt nach einem Verkehrsunfall auf Hermann-Kirchhoff-Straße, bei dem am Samstagabend (22.04.2023) ein 15-Jähriger verletzt wurde, wegen des Verdachts der Fahrerflucht und sucht Zeugen.

Der Junge war gegen 23.05 Uhr auf dem rechten Gehweg der Hermann-Kirchhoff-Straße in Richtung Löffelmannweg unterwegs. Er schob sein Fahrrad, an dem das Licht eingeschaltet war. Beim Überqueren der Einmündung Sandweg wurde er von einem Auto angefahren, das aus dem Sandweg kam. Durch den Anstoß stürzte der 15-Jährige samt Fahrrad. Er zog sich mehrere leichte Verletzungen zu. Der PKW hielt kurz an und bog dann nach links auf die Hermann-Kirchhoff-Straße ab. Das Auto fuhr in Richtung Bayernweg davon. Es soll sich um einen älteren silberfarbenen Audi A4 Kombi mit Gütersloher Kennzeichen (GT) gehandelt haben.

Unfallzeugen sowie Personen, die sachdienliche Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug oder dessen Insassen machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05251/3060 bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell