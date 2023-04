Polizei Paderborn

POL-PB: Zeugen nach Unfall mit Radfahrer gesucht

Hövelhof (ots)

(mb) Nach einem Fahrradunfall an der Bielefelder Straße am Mittwochabend, 19.04.2023, sucht die Polizei ein schwarzes Auto und Unfallzeugen.

Ein 49-jähriger Mann fuhr gegen 22.10 Uhr mit seinem Elektrofahrrad auf dem Radweg an der Bielefelder Straße ortseinwärts. An der Parkplatzzufahrt zum Edeka Markt musste er einem schwarzen Auto ausweichen, das vom Parkplatz auf die Bielefelder Straße einbiegen wollte. Der Pedelec-Fahrer stieß dabei gegen eine Mauer und stürzte über den Lenker. Das Auto fuhr ohne anzuhalten in unbekannte Richtung davon. Der verletzte Radfahrer rief einen Familienangehörigen an, der ihn vom Unfallort abholte und in ein Krankenhaus brachte.

Die Polizei sucht jetzt Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zu dem schwarzen Pkw und seinen Insassen machen können. Sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 05251/3060.

