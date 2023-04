Polizei Paderborn

POL-PB: Fahrgast mit illegalem Messer hatte Haftbefehl

Paderborn (ots)

(mb) Einsatzkräfte der Polizei Paderborn haben am Mittwochabend auf dem Paderborner Hauptbahnhof einen Mann festgenommen, der zuvor Bahnreisende mit einem illegalen Messer verängstigt hatte.

Gegen 18.45 Uhr meldeten sich besorgte Fahrgäste per Notruf aus dem Regionalzug von Hameln nach Paderborn. Den Zeugen war ein vermutlich angetrunkener Fahrgast aufgefallen, der mit einem Messer hantierte. Zu Bedrohungen von Personen sei es nicht gekommen. Die Polizeileitstelle schickte sofort mehrere Einsatzkräfte zum Bahnhof.

Als der Zug wenige Minuten später in den Paderborner Hauptbahnhof einlief, trafen auch erste Streifenwagen ein. Der verdächtige Fahrgast verließ den Zug. Auf dem Bahnsteig wiesen Zeugen die entgegenkommenden Polizisten auf den Mann hin. Die Beamten stoppten und fixierten den 48-Jährigen. Das Messer, ein in der Öffentlichkeit verbotenes Einhand-Klappmesser, hatte er in einer Jackentasche dabei.

Bei der Überprüfung der Personalien des Amerikaners stellte sich heraus, dass gegen ihn ein Haftbefehl über eine Ersatzfreiheitstrafe wegen eines Bedrohungsdelikts vorlag. Zudem gab es mehrere staatsanwaltschaftliche Ersuchen zur Ermittlung seines Aufenthalts. Der Mann wurde festgenommen und kam zur Überstellung an die Justiz ins Polizeigewahrsam.

Das Messer stellte die Polizei sicher. Dazu kommt eine entsprechende Anzeige wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz.

