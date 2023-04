POL-PB: Einbrüche in Schloß Neuhaus - Jugendliche im Tatverdacht

Salzkotten/Delbrück (ots) - (mb) In Delbrück-Boke und in Salzkotten-Mantinghausen haben Kabeldiebe auf Baustellen zugeschlagen. Im Baugebiet am Hölzermannweg in Boke lag der Tatort neben dem Neubau eines Wohnhauses. Der oder die Täter durchtrennten ein Starkstromkabel am Baustromkasten und entwendeten rund 25 Meter Kabel. Die Tat wurde im Zeitraum von Sonntagabend bis Montagmorgen verübt. Eine ähnliche ...

