Polizei Paderborn

POL-PB: Stromkabel auf Baustellen gestohlen

Salzkotten/Delbrück (ots)

(mb) In Delbrück-Boke und in Salzkotten-Mantinghausen haben Kabeldiebe auf Baustellen zugeschlagen.

Im Baugebiet am Hölzermannweg in Boke lag der Tatort neben dem Neubau eines Wohnhauses. Der oder die Täter durchtrennten ein Starkstromkabel am Baustromkasten und entwendeten rund 25 Meter Kabel. Die Tat wurde im Zeitraum von Sonntagabend bis Montagmorgen verübt.

Eine ähnliche Vorgehensweise der Täter zeigte sich am Montagnachmittag auf einer Baustelle am Hohlwegskamp in Mantinghausen. Am Samstagabend war der Baustromkasten noch verkabelt. Über das Wochenende hatten die Diebe das etwa 15 Meter lange Zuleitungskabel gekappt und gestohlen.

Sachdienliche Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell