Polizei Paderborn

POL-PB: Jugendlicher flüchtet und stürzt mit nicht zugelassenem Motorrad

Salzkotten-Upsprunge (ots)

(mb) Am Donnerstag ist ein 16-jähriger Motorradfahrer beim Versuch, sich einer Polizeikontrolle zu entziehen, gestürzt. Er blieb unverletzt und muss sich jetzt in einem Strafverfahren verantworten.

Eine Polizeistreife entdeckte am Donnerstagnachmittag gegen 15.00 Uhr einen Motorradfahrer, der mit einer Cross-Maschine ohne Kennzeichen durch die Feldflur am Geseker Weg fuhr. Noch bevor die Polizisten dem Kradfahrer Anhaltezeichen geben konnten, gab dieser Gas. Er überquerte die Straße Eichfeld in die Straße Am Sprudel und beschleunigte. Beim Abbiegen mit blockiertem Hinterrad in den Landwehrweg verlor der Motorradfahrer infolge seiner überhöhten Geschwindigkeit die Kontrolle über die 250er Honda Enduro und kam von der Straße ab. Das Motorrad prallte gegen eine Mauer und der Fahrer stürzte. Er blieb unverletzt und wurde von den Polizisten am Ort festgehalten. Es stellte sich heraus, dass der 16-Jährige keinen Führerschein besitzt und das Motorrad nicht zugelassen ist. Der Jugendliche kam in die Obhut seiner Eltern. Das beschädigte Motorrad beschlagnahmte die Polizei.

Die Strafanzeige gegen den 16-Jährigen beinhaltet das Fahren ohne Führschein, Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz und das Kfz-Steuer-Gesetz sowie den Verdacht eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens - einem sogenannten Einzelrennen. Das ist der Fall, wenn sich ein Kraftfahrzeugführer mit nicht angepasster Geschwindigkeit und grob verkehrswidrig und rücksichtslos fortbewegt, um eine höchstmögliche Geschwindigkeit zu erreichen.

