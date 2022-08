Polizei Düren

POL-DN: Unbekannten bedrohten Autofahrerin - Die Polizei sucht nun nach Zeugen

Nörvenich (ots)

Die Tat ereignete sich bereits am 05.08.2022: Zwei maskierte Personen traten auf die L263 und bedrohten dort, vermutlich mit Schusswaffen, eine vorbeifahrende Familie in einem Auto. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Eine 43-Jährige Frau aus Würselen war gegen 02:38 Uhr mit ihrem Ehemann und ihren zwei Kindern auf der Rückreise aus dem Urlaub, als kurz vor der Ortslage Eschweiler über Feld plötzlich zwei dunkel gekleidete Personen auf die Fahrbahn der L263 traten und, vermutlich mit Schusswaffen, auf ihren Wagen zielten. Aus Angst fuhr der Ehemann der 43-Jährigen ohne anzuhalten weiter. Gegen 03:00 Uhr erreichte die Polizei ein weiterer Anruf. Eine 25 Jahre alte Frau aus Düren meldete einen ähnlichen Vorfall. Sie saß in einem Bus und bemerkte an der Haltestelle Ollesheim zwei maskierte Personen, auch hier zielten die Tatverdächtigen mit zwei Waffen auf den Bus. Vor Eintreffen der eingesetzten Beamten konnten die beiden Personen flüchten. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen bereits aufgenommen und sucht nun nach weiteren Zeugen die sachdienliche Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der 02421 949-8326 an den zuständigen Sachbearbeiter zu wenden, außerhalb der Bürodienstzeiten melden Sie sich bitte unter der 02421 949-6425 an die Leitstelle.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell