POL-PB: Gefährliches Überholmanöver unter Alkohol- und Medikamenteneinfluss - 1 leicht Verletzter

Paderborn-Benhausen (ots)

(hajs) Am Freitagabend gegen 22:30 Uhr fuhr ein 32-jähriger aus Paderborn mit seinem VW Passat von Benhausen aus über die Eggestraße in Richtung Paderborn. Er setzte dann vor einer langgezogenen Kurve zum Überholen eines Traktors an, obwohl er nicht sehen konnte, ob ihm eventuell ein Fahrzeug entgegenkommt. So kam es dann zu einer Kollision mit einem ihm entgegenkommenden Ford Focus eines 37-Jährigen, der dadurch von der Fahrbahn abkam und im tiefer liegenden Graben landete. Der aus Benhausen stammende 37-jährigen Ford-Fahrer wurde durch den Unfall leicht verletzt. Sein ebenfalls im Pkw mitfahrender 12-jähriger Sohn blieb unverletzt, sein Vater konnte nach kurzer Behandlung im Rettungswagen vor Ort ebenfalls nach Hause entlassen werden. Beide Pkw waren so stark beschädigt, dass sie geborgen und abgeschleppt werden mussten. Beim 32-jährigen Fahrer des VW Passat wurde Alkoholkonsum festgestellt, weiterhin stand er unter Medikamenteneinfluss. So wurden ihm auf der Polizeiwache in Paderborn Blutproben entnommen, sein Führerschein wurde sichergestellt. Der gesamte Sachschaden wird auf 15.000,-- EUR geschätzt.

