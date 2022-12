Polizei Lippe

POL-LIP: Augustdorf - Schmuck und Bargeld erbeutet

Lippe (ots)

(LW) Bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Dresdener Straße erbeuteten unbekannte Täter Bargeld und Schmuck in noch unbekanntem Wert. Der oder die Täter verschafften sich am Samstag in der Zeit zwischen 12.00 und 22.20 Uhr Zutritt zum Inneren des Hauses, indem sie eine Fensterscheibe einschlugen und durch das geöffnete Fenster einstiegen. Im Anschluss durchwühlten sie mehrere Zimmer und flüchteten im Anschluss mit ihrer Beute. Zeugen, die während des Tatzeitraumes im Bereich der Dresdener Straße verdächtige Personen oder Fahrzeuge festgestellt haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Lippe unter der Telefonnummer 05231 - 6090 zu melden.

