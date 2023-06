Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Flucht in der Schloßstraße in Wittlich

Wittlich (ots)

Am Montag, 05.06.2023 ereignete sich in der Zeit zwischen 08:40 Uhr bis 18:20 Uhr ein Verkehrsunfall mit anschließender Flucht in der Schloßstraße 13 in Wittlich.

Auf dem dortigen Parkplatz, welcher üblicherweise von Kunden der angrenzenden Einkaufsläden (Takko/Deichmann/Futterhaus) genutzt wird, wurde ein PKW beim Ein-/ oder Ausparken beschädigt. Hierbei entstanden Kratzer an der gesamten Beifahrerseite. Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt oder dem unfallflüchtigen Fahrer/Fahrzeug geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Wittlich unter der 06571/9260 in Verbindung zu setzen.

