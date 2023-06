Dreis-Brück (ots) - Im Zeitraum 04.06.2023 bis 06.06.2023 begaben sich bisher unbekannte Täter zu einem Einfamilienhaus in der Hillesheimer Straße in Dreis-Brück. Hier drangen sie auf bisher unbekannte Art und Weise durch Öffnen der Hauseingangstüre in das Anwesen ein und entwendeten im Inneren Wertgegenstände, insbesondere aufgefundenes Bargeld. Jegliche Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die ...

mehr