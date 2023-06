Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0336 --Ketten vom Hals gerissen--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Neustadt/Gröpelingen, OT Huckelriede/ Ohlenhof, Buntentorsteinweg/ Gröpelinger Heerstraße Zeit: 02.06.2023/ 03.06.2023, 22:20 Uhr/ 23:35 Uhr

In der Neustadt und in Gröpelingen raubten unbekannte Täter am Freitagabend und Samstagabend Goldketten. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Freitag stiegen ein 30 Jahre alter Mann und sein Begleiter gegen 22:20 Uhr an der Haltestelle Rosenpfad im Buntentorsteinweg aus der Straßenbahn. Es näherten sich zwei Männer, von denen einer die beiden auf einer ihnen unbekannten Sprache ansprach. Als sie sagten, dass sie das Gesagte nicht verstanden hätten, packte einer der Täter den 30-Jährigen am Kragen und es kam zu einer Rangelei, in deren Folge der Täter Pfefferspray einsetzte. Anschließend flüchteten die beiden Männer. Später bemerkte der 30-Jährige das Fehlen seiner goldenen Halskette.

Die Täter wurden wie folgt beschrieben: Einer war etwa 20 bis 25 Jahre alt und ca. 180 cm groß. Er war mit einer olivgrünen Jacke und Jeans bekleidet. Er hatte schwarze Haare und einen kurzen schwarzen Bart. Der zweite Mann war etwa 185 bis 190 cm groß und muskulös. Er hatte einen Dreitagebart und schwarze Haare, die teilweise blond gefärbt waren. Bekleidet war er mit einer schwarz-gelben Jacke und schwarzen Jeans.

Am Samstag wollte ein 50 Jahre alter Mann gegen 23:35 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Gröpelinger Heerstraße gerade in sein Auto steigen, als sich zwei Männer näherten. Einer nahm ihn in den Schwitzkasten und hielt ihm einen unbekannten, spitzen Gegenstand an den Hals. Danach entrissen sie ihm zwei Goldketten und flüchteten in Richtung Havemannstraße.

Die beiden Räuber sollen beide etwa 18 bis 20 Jahre alt gewesen sein. Sie hatten beide schwarze Haare und waren mit schwarzen Jacken und dunklen Jeans bekleidet. Beide hatten Kapuzen aufgesetzt. Einer der beiden hatte eine Bauchtasche.

Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen unter 0421 362-3888 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell