POL-HB: Nr.: 0334 --Verkehrsunfall mit Linienbus--

Ort: Bremen-Mitte, OT Altstadt, Bürgermeister-Smidt-Brücke Zeit: 02.06.2023, 21:55 Uhr

Am Freitagabend kam es in Mitte zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Audi und einem Linienbus, dabei wurden mehrere Menschen verletzt.

Gegen 21:55 Uhr war der 39 Jahre alte Fahrer eines Linienbusses auf der Bürgermeister-Smidt-Brücke in Richtung Neustadt unterwegs. Ein ebenfalls 39 Jahre alter Fahrer eines Audis wollte ihn offenbar überholen. Dabei kam es aus bisher noch ungeklärter Ursache zu einem Zusammenstoß. Durch den Aufprall wurden mehrere Fahrgäste und der Fahrer des Audis leicht verletzt, ein Mann wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Sowohl am Bus als auch am Auto entstand Sachschaden. Das Verkehrskommissariat der Polizei Bremen hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen.

Zeugenhinweise nimmt die Verkehrsbereitschaft der Polizei Bremen unter 0421 362-14850 entgegen.

