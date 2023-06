Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0331 --Demonstranten werfen mit Steinen und Flaschen auf Polizisten--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Östliche Vorstadt, OT Steintor, Vor dem Steintor Zeit: 31.05.2023, 20 Uhr

Nach der Verurteilung mehrerer Angeklagter in Dresden wegen der Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung, siehe hierzu auch die Pressemeldung 328, riefen linke Gruppierungen in Bremen zu Protesten auf. Im Viertel versammelten sich am Abend etwa 350 überwiegend vermummte Personen, die Einsatzkräfte mit Flaschen, Steinen und Böllern bewarfen. Die Polizei Bremen nahm etwa 70 Verdächtige vorläufig fest.

In sozialen Netzwerken wurde zu einer nicht angemeldeten Demo unter dem Motto "Freiheit für alle inhaftierten Antifas" aufgerufen. Wenige Minuten vor dem angekündigten Beginn der Protestaktion wurde im Bereich der Straße Vor dem Steintor aus einer großen Gruppe heraus Pyrotechnik gezündet. Vermummte warfen zudem sofort Böller, Flaschen und Steine auf die Einsatzkräfte. Verletzt wurde niemand. Die Polizei sperrte umgehend die Straße zwischen der Sielwallkreuzung und der Brunnenstraße und nahm dutzende Personen fest. Aus den Gruppen heraus wurden Parolen wie "ganz Deutschland hasst die Polizei" gerufen. Dazu wurde ein Polizeiwagen beschädigt und Einsatzkräfte persönlich beleidigt. Auch von diesen Personen wurden die Identitäten festgestellt und Strafanzeigen gefertigt.

Die weiteren Maßnahmen, umfangreichen Ermittlungen, unter anderem wegen schweren Landfriedensbruchs, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und weitere Delikte, sowie die Auswertungen, dauern an.

Die Polizei Bremen erhielt an diesem Abend Unterstützung von Kräften der Bundespolizei und von der Polizei aus Niedersachsen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell