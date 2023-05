Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0328 --Mögliche Protestaktionen in Bremen--

Ort: Bremen Zeit: 31.05.2023

Am Mittwoch wird durch das Oberlandesgericht Dresden ein Urteil gegen mehrere Angeklagte wegen des Verdachts der Bildung einer kriminellen Vereinigung erwartet. Linksextremistische Gruppierungen haben für den Fall einer Verurteilung in mehreren Städten, unter anderem auch in Bremen, Straftaten und Protestaktionen angekündigt. Die Polizei Bremen wird daher verstärkt Präsenz zeigen.

Seit Ende 2020 wird vor dem Oberlandesgericht Dresden ein Strafverfahren geführt. Dabei geht es um mehrere Körperverletzungsdelikte mit zum Teil erheblichen Verletzungen bei den Geschädigten. Die Angeklagten werden linksextremistischen Gruppierungen zugeordnet. Für den 31.05.2023 ist mit einem Urteil zu rechnen. Linksextremistische Gruppierungen haben für den Fall einer Verurteilung Straftaten, wie Sachbeschädigungen im größeren Ausmaß und Protestaktionen angekündigt. Möglicherweise auch in Bremen, angemeldet wurde aber bisher keine Versammlung. Die Polizei Bremen stellt sich als Vorsichtsmaßnahme für den Tag des Urteils und in den darauffolgenden Tagen auf diese Lage ein und hat entsprechend mehr Kräfte im Dienst.

