Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0324--Mutmaßliches Autorennen endet mit Unfall--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Hemelingen, OT Hastedt, Pfalzburger Straße Zeit: 27.05.23, 17.45 Uhr

Zwei Autofahrer lieferten sich am Samstag in Hemelingen augenscheinlich ein Rennen. Die Polizei beschlagnahmte den Führerschein eines 59 Jahre alten Mannes.

Mehrere Zeugen berichteten, wie sich ein roter Ferrari und ein dunkler Jeep mit aufheulenden Motoren und sehr hoher Geschwindigkeit auf der Pfalzburger Straße ein Rennen lieferten. Beide Autos fuhren anschließend mit zu hohem Tempo in die Malerstraße ein, um rechts abzubiegen. Dabei verlor der 59 Jahre alte Fahrer die Kontrolle über seinen Ferrari und schlidderte über eine erhöhte Rasenfläche in den Gegenverkehr. Hier kollidierte er mit einem entgegenkommenden Saab, bevor der Wagen zum Stehen kam. Die 56 Jahre alte Saab-Fahrerin wurde dabei leicht verletzt und musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Der 59-Jährige blieb unverletzt. Der Jeep-Fahrer flüchtete mit hohem Tempo von der Unfallstelle in Richtung Stresemannstraße. Zur Unfallzeit herrschte im Kreuzungsbereich ein erhöhtes Verkehrsaufkommen, dazu waren viele Fußgänger unterwegs. Nur durch Zufall wurden keine weiteren Personen verletzt,

Der Führerschein des 59-Jährigen wurde zur Vorbereitung der Einziehung beschlagnahmt. Die weiteren Ermittlungen wegen Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens, auch zum zweiten Beteiligten, dauern an. Zeugenhinweise nimmt die Verkehrsbereitschaft der Polizei Bremen jederzeit unter 0421 362-14850 entgegen.

