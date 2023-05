Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0321 --Räuber bedroht Supermarkt-Mitarbeiter mit Messer--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Obervieland, OT Kattenturm, Alfred-Faust-Straße Zeit: 24.05.2023, 23:30 Uhr

Ein bislang Unbekannter raubte am späten Mittwochabend einen Supermarkt im Ortsteil Kattenturm aus und bedrohte einen Sicherheitsmitarbeiter mit einem Messer. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 23:30 Uhr beobachtete der Sicherheitsmitarbeiter eines Supermarktes in der Alfred-Faust-Straße, wie der unbekannte Mann mehrere Artikel in seinem Rucksack verstaute. An der Kasse bezahlte er nur einen Artikel und ging in Richtung Ausgang. Der 43-jährige Mitarbeiter sprach den Räuber hinter dem Ausgang an und forderte ihn auf, ins Mitarbeiterbüro zu kommen. Dieser zückte anschließend ein Messer aus seiner Hosentasche und bedrohte den 43-Jährigen. Ein Passant beobachtete das Geschehen und rief daraufhin die Polizei. Der Unbekannte flüchtete fußläufig und ließ sein Fahrrad zurück.

Der Zeuge konnte den Tatverdächtigen wie folgt beschreiben: Der Mann war ungefähr 1,90 Meter groß, hatte eine schwarze Hautfarbe und schwarze, kurz rasierte Haare. Er trug einen braunen Pullover, eine schwarze Jogginghose mit weißen Streifen, graue Sportschuhe und einen schwarzen Rucksack. Außerdem hatte er am rechten Handgelenk ein auffälliges, goldenes Armband.

Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen unter 0421 362-3888 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell