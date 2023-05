Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0319 --Zeugenaufruf nach Straßenraub--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Horn-Lehe, OT Lehe, Leher Heerstraße Zeit: 23.05.2023, 11:30 Uhr

Am Dienstagmittag entwendete ein bislang Unbekannter das Telefon und den Laptop eines 52 Jahre alten Mannes aus seinem Firmenwagen in Horn-Lehe. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 11:30 Uhr beobachtete der 52-Jährige, wie der Unbekannte den Firmenwagen in der Leher Heerstraße durchsuchte. Daraufhin versuchte der Mann, den Räuber zu greifen doch er flüchtete. Anschließend verfolgte der 52 Jahre alte Mann ihn bis zu einem Hauseingang nicht unweit von der Leher Heerstraße und stellte ihn dort. Sein Handy bekam er zurück. Als er die Polizei rufen wollte, zückte der Unbekannte ein zugeklapptes Taschenmesser. Daraufhin wendete sich der Mann von dem Räuber ab, der anschließend in eine Straßenbahn in Richtung Innenstadt stieg und flüchtete.

Der Tatverdächtige wurde wie folgt beschrieben: Er soll circa 30 Jahre alt und 1,70 Meter groß sein. Er war schlank, hatte dunkle, lockige Haare und soll einen kurzen Vollbart haben. Zur Tatzeit trug er eine dunkle Trainingshose mit zwei senkrechten Streifen an den Beinen, einen grauen Kapuzenpullover mit einem weißen Reißverschluss. Auf dem Kapuzenpullover war unter anderem die Zahl 78 in weißer Schrift abgebildet. Zudem trug er eine Brille mit dunkler Fassung, einen schwarzen Rucksack mit weißen waagerechten Streifen an beiden Trageriemen und dunkelblaue Schuhe mit weißer Sohle.

Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen unter 0421 362-3888 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell