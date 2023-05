POL-HB: Nr.: 0314 --Polizei schnappt Einbrecher

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Gröpelingen, OT Gröpelingen, Gröpelinger Heerstraße Zeit: 21.05.23, 12.30 Uhr bis 22.05.23, 04.30 Uhr Am Wochenende brachen Unbekannte in einen Discounter in Gröpelingen ein. Die Polizei sucht Zeugen, die etwas Ungewöhnliches beobachtet haben. Die Eindringlinge kletterten auf das Dach des Marktes und gelangten über eine Dachluke in die Geschäftsräume. Anschließend schweißten sie in ...

mehr