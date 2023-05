Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0320a --Korrektur: Ermittlungen wegen Menschenhandels--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen Zeit: 24.05.2023

Ersetzt PM 320:

Einsatzkräfte und Ermittler der Polizei Bremen durchsuchten am Mittwochvormittag mehrere Wohnungen im Stadtgebiet. Hintergrund sind Ermittlungen wegen Zwangsprostitution und des sexuellen Missbrauchs von Jugendlichen.

Insgesamt sieben Durchsuchungsbeschlüsse wurden durch die Polizisten im Laufe des Vormittags vollstreckt. Die Ermittlungen wegen Zwangsprostitution und sexuellen Missbrauchs von Jugendlichen richten sich gegen acht Beschuldigte. So soll ein 15 Jahre alter Jugendlicher aus der Ukraine ein ebenfalls ukrainisches minderjähriges Mädchen zur Prostitution gezwungen haben. In einer Wohnung in Bremen sollen dann sieben erwachsene Beschuldigte zwischen Feburar bis April 2023 mehrfach sexuelle Handlungen an dem Mädchen vollzogen haben. Bei den Durchsuchungsmaßnahmen stellten die Polizisten Beweismittel sicher, vier der Männer wurden erkennungsdienstlich behandelt. Die weiteren umfangreichen Ermittlungen dauern an. Für Nachfragen wenden sie sich bitte an die Staatsanwaltschaft Bremen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell