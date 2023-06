Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0333 --Alles andere als Kinderstreiche--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Osterholz, Hemelingen, OT Ellenerbrok-Schevemoor, OT Hemelingen, Engelkenweg, Bundesautobahn 1 Zeit: 31.05.23, 19 Uhr und 02.06.2023, 15.30 Uhr

Zwei Kinder legten am Mittwoch in Osterholz Hindernisse auf die Straßenbahnschienen und vier Jugendliche warfen am Donnerstag im Hemelingen Steine auf die Bundesautobahn 1. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Das Duo platzierte am Mittwochabend in Höhe des Engelkenweg Steine auf die Straßenbahngleise. Ein Straßenbahnfahrer konnte nicht mehr rechtzeitig stoppen und überfuhr die Hindernisse. Hierbei wurde der Triebwagen am vorderen Rad beschädigt. Die Strecke musste wegen der Reparaturarbeiten für mehrere Stunden gesperrt werden. Die Spur führte schnell zu den beiden Neunjährigen, die im Beisein ihrer Eltern geständig waren.

Vier Jungen im Alter zwischen 13 und 15 Jahren warfen am Donnerstagnachmittag ebenfalls Steine von einer Fußgängerbrücke der A 1 auf die Fahrbahn. Hierbei wurde mindestens ein Laster beschädigt, der einen Riss an der Frontscheibe aufwies. Ein Zeuge alarmierte die Polizei und gab entscheidende Hinweise. Einsatzkräfte stellten das Quartett in der Arberger Heerstraße. Die Minderjährigen wurden, flankiert von normenverdeutlichen Gesprächen, den Erziehungsberechtigten übergeben

Die weiteren Ermittlungen wegen den gefährlichen Eingriffen in den Bahn und Straßenverkehr dauern an. Die Polizei warnt: Wenn Steine von Bahnen überfahren werden, zerplatzen diese. Splitter können regelrecht zu Geschossen werden und zu erheblichen Verletzungen führen. Auch ein Entgleisen der Züge ist nicht auszuschließen. Das Werfen von Gegenständen auf die Autobahn kann zu einer tödlichen Gefahr werden.

