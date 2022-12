Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Gemeinsame Fahrgastkontrollen von SSB und Polizei

Stuttgart-Mitte (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag (02.12.2022/03.12.2022) führten das Kontrollpersonal der Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB) sowie 13 Beamte des Polizeireviers 3 Gutenbergstraße Haltestellenvollkontrollen durch. Ab 20.30 Uhr wurden die Fahrgäste der Stadtbahnen an den Haltestellen "Neckartor" und "Charlottenplatz" sowie anschließend die der Nachtbusse auf gültige Fahrausweise überprüft. Bis 03.30 Uhr wurden 4.670 Personen kontrolliert. Dabei konnten 461 Fahrgäste keinen gültigen Fahrausweis vorweisen. Während der gesamten Kontrollaktion musste die Polizei 123 Mal einschreiten, um die Personalien derjenigen festzustellen, die keine Ausweispapiere bei sich hatten. Hierbei stellten die Einsatzkräfte zwei Personen fest, die Betäubungsmittel bei sich hatten und diesbezüglich zur Anzeige gebracht werden. Bei zwei weiteren Personen bestand eine aktuelle Fahndungsnotierung, weshalb sie in Haft genommen wurden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell