Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Autos stießen im Gegenverkehr zusammen

Wittenburg (ots)

In einer leichten Kurve sind am Mittwochabend auf der Landesstraße 04 zwischen Wittenburg und Waschow zwei PKW im Gegenverkehr seitlich kollidiert. Dabei entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro. Während die 27-jährige Fahrerin des einen PKW leichte Blessuren erlitt, stellte die Polizei beim 56-jährigen Fahrer des anderen Autos einen Atemalkoholwert von 1,11 Promille fest. Eigenen Angaben zufolge will der 56-Jährige erst nach der Karambolage Alkohol getrunken haben. Um den genauen Alkoholisierungsgrad zum Zeitpunkt des Unfalls feststellen zu können, wurden dem Fahrer zwei zeitlich versetzte Blutproben entnommen. Gegen ihn ist Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs erstattet worden. Beide Unfallautos wurden später geborgen und abgeschleppt. Im Zuge der Unfallaufnahme und der Bergung der Fahrzeuge musste die Landesstraße an der Unfallstelle zeitweilig voll gesperrt werden.

