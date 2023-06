POL-HB: Nr.: 0035 --Kasse aufgehebelt

Polizei Bremen

Ort: Bremen-Blumenthal, OT Lüssum-Bockhorn, Schwaneweder Straße Zeit: 02.06.2023, 18:45 Uhr

Ein unbekannter Täter entwendete in einem Supermarkt in Blumenthal eine Kassenlade, nachdem er diese aus der Kassenanlage gehebelt hatte. Die Polizei sucht Zeugen.

Etwa um 18:45 Uhr betrat der Mann den Supermarkt in der Schwaneweder Straße und ging direkt zum Kassenbereich. Dort hebelte er mit einem unbekannten Gegenstand eine Kassenlade heraus und flüchtete mitsamt der Beute. Zeugen beobachteten, wie er zu einem abgestellten grau, roten Fahrrad lief, die Kassenlade in den Fahrradkorb legte und durch einen Stichweg an der Straße An de Deelen in Richtung Lehmhorster Straße davonfuhr.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben: Er war etwa 180 bis 185 cm groß und soll einen ungepflegten Vollbart gehabt haben. Er war mit einer schwarzen Steppjacke und einer schwarzen Hose bekleidet, außerdem trug er einen weißen Mund-Nasen-Schutz.

Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen unter 0421 362-3888 entgegen.

