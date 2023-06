POL-PDWIL: Einbruch in Einfamilienhaus

Bitburg (ots) - Am 07.06.2023, gegen 12:30 Uhr, kam es zu einem Unfall auf der B51 auf Höhe der Abfahrt Echternach in Fahrtrichtung Trier. Nach derzeitigen Stand der Ermittlungen wendete die bislang unbekannte Fahrerin eines weißen Fiat 500 Cabrio, mit rotem Verdeck, auf der Fahrbahn der B51. In Folge dessen wurde der nachfolgende Verkehr zu starken Bremsmanövern gezwungen, wodurch es zu einem Auffahrunfall des ...

