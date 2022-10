Polizei Düren

POL-DN: Münzautomaten in Sporthalle aufgebrochen

Düren (ots)

In einer Sporthalle auf der Straße "An der Kuhbrücke" in Düren haben Unbekannte mehrere Münzautomaten aufgebrochen. Hierzu drangen sie gewaltsam in die Halle ein. Sie machten Beute im unteren dreistelligen Eurobereich.

Im Zeitraum zwischen 20:00 Uhr am Samstag (22.10.2022) und 08:45 Uhr am Sonntag (23.10.2022) verschafften sich die Täter Zutritt zu der Halle. Hierzu hebelten sie eine Tür auf. In der Halle selbst machten sie sich dann an insgesamt fünf Münzautomaten zu schaffen. Dabei erbeuteten sie Bargeld im unteren dreistelligen Eurobereich. Es entstand zudem ein Sachschaden in Höhe von rund 1500 Euro.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, sich bei der Polizei Düren unter 02421 949-6425 zu melden.

