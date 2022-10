Polizei Düren

POL-DN: Am helllichten Tag in kurzer Zeit eingebrochen

Düren (ots)

In Rölsdorf sind Unbekannte am Samstag (22.10.2022) am Nachmittag in ein Haus in der Wittenauer Straße eingebrochen. Insgesamt machten sie Beute im dreistelligen Bereich. Zwischen 14:30 Uhr und 14:55 Uhr drangen die Täter in das Wohnhaus ein. In diesem Zeitraum verschafften sie sich durch die Terrassentür Zutritt, durchsuchten Schubladen und entwendeten schließlich eine Spielekonsole. Nach kurzer Zeit verließen der oder die Unbekannten das Haus wieder und flüchteten unerkannt.

Zeugen, die im oben genannten Tatzeitraum etwas Auffälliges beobachtet haben, werden gebeten sich an die Leitstelle der Polizei zu wenden: 02421 949-6425.

