BPOL NRW: Kind im Gleis - Bundespolizei warnt erneut vor Lebensgefahr!

Dortmund (ots) - Am Freitagnachmittag (21. April) soll ein Mann einen Unbekannten im Dortmunder Bahnhof angegriffen haben. Dieser ergriff vor dem Aggressor die Flucht, welcher kurz darauf am Bahnsteig einen weiteren Reisenden beleidigte. Gegen 15:15 Uhr informierte die Zugbegleiterin der RB 51 (in Fahrtrichtung Dortmund) die Bundespolizei über eine körperliche ...

mehr