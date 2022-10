POL-SN: Polizei gibt nach Hinweis auf einem mögliche Gefährdungslage an Berufsschule Entwarnung

Schwerin (ots) - Ein 22-jähriger Marokkaner befindet sich derzeit nach Verdacht des Ladendiebstahls in Untersuchungshaft. Dem in Schwerin lebenden Mann wird vorgeworfen, am 30.9. gegen 17.20 Uhr in einem Lebensmittelgeschäft in der Hamburger Allee mehrere Waren entwendet zu haben, darunter ein Messer. Der polizeibekannte Mann wurde daraufhin vorläufig festgenommen. ...

