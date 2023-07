Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Einbrüche auf Wasserübungsplatz - Polizei nimmt 20-Jährigen vorläufig fest

Holzminden (ots)

Am Freitag (14.07.2023) gegen 22:30 Uhr, verschaffte sich nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen ein 20-jähriger Mann gewaltsam Zugang zu dem Gelände des Wasserübungsplatzes der Bundeswehr in Holzminden und brach anschließend in ein dortiges Gebäude ein. Dort wurde er von Soldaten gestört und flüchtete.

Die Polizei Holzminden konnte den Tatverdächtigen im näheren Umfeld antreffen und vorläufig festnehmen. Der Mann wurde im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen mangels Haftgründen wieder entlassen. Die Ermittlungen zum möglichen Diebesgut dauern an. Gegen den Holzmindener wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Diebstahls in einem besonders schweren Fall eingeleitet.

Am Sonntag (16.07.2023) kam es zwischen 13:00 - 21:00 Uhr erneut zu einem Einbruch in ein Gebäude auf dem Wasserübungsplatz. Auch hier wurde sich mittels Gewalt Zugang zu einem Gebäude verschafft. Durch den unbekannten Täter wurde ein Behältnis mit Bargeld entwendet. Die Polizei ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. Ob die Taten in einem Zusammenhang stehen ist zurzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugen, die in den beiden Tatzeiträumen sachdienliche Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei Holzminden unter der Telefonnummer 05531/958-0 zu melden.

