POL-BO: Transporterfahrer in Witten angegriffen

Witten (ots)

Am Mittwoch, 22. Februar, kam es zu einem Polizeieinsatz an der Zeche-Holland-Straße in Witten-Herbede.

Ein 32-jähriger Mann aus Polen parkte mit seinem Pkw-Transporter im Bereich des Wendehammers. Nach aktuellem Ermittlungsstand hatte er einen Audi RS6 abgeladen und sich in seine Schlafkoje zurückgezogen, als er gegen 21.05 Uhr von einer bislang unbekannten Person geweckt wurde. Beim Aussteigen entdeckte er zwei weitere Männer.

Da der Mann nach eigenen Angaben einen Überfall befürchtete, flüchtete er in den abgestellten Audi RS6. Dabei wurde er von den unbekannten Männern attackiert und leicht verletzt. Aus Angst startete der Pole den Sportwagen und kollidierte mit seinem Transporter.

Die drei Tatverdächtigen flüchteten in unbekannte Richtung. Sie werden wie folgt beschrieben: etwa 20 Jahre alt, 1,70 bis 1,80 m groß, schlank, "europäisches Aussehen", dunkel gekleidet.

Das Kriminalkommissariat ermittelt und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 0234 909-4135 oder -4441 (Kriminalwache) zu melden.

