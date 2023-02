POL-BO: Polizeiliche Kriminalstatistik 2022 für Bochum, Herne und Witten

Bochum (ots) - Zu einem Raubdelikt kam es am 18. Februar, gegen kurz nach 1 Uhr, im Bereich des ZOB in Bochum. Ein 20-jähriger Bochumer hielt sich dort am Kurt-Schumacher-Platz mit Freunden auf. Eine andere Gruppe Jugendliche sprach sie an und forderte Zigaretten. Da dies verneint wurde, riss eine Person dem Geschädigten eine Packung aus der Hand. Anschließend flüchteten die Unbekannten in Richtung Huestraße. Der ...

