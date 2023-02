POL-BO: Zigaretten geraubt - Zeugen gesucht

Bochum (ots) - Einen Straßenraub nahm die Polizei am 19. Februar in Bochum-Laer auf. Ein 24-jähriger Bochumer war zu Fuß in Bereich Alte Wittener Straße / Am Kreuzacker unterwegs. Hier wurde er von drei Kriminellen angesprochen und unvermittelt geschlagen. Das Tätertrio entwendete ihm eine geringe Summe Bargeld und eine Debitkarte. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Beschrieben wurden die drei ...

