POL-BO: Vermisste Emilie Jolina I. (19) ist wieder da!

Bochum-Wattenscheid (ots) - Die Kripo ermittelt wegen eines Raubdelikts am Dienstagvormittag, 21. Februar, in einer Spielhalle in Bochum-Wattenscheid. Es werden Zeugen gesucht. Ersten Ermittlungen zufolge hatte ein noch nicht identifizierter Täter um kurz nach 9 Uhr die Spielhalle an der Westenfelder Straße 9 betreten, eine Mitarbeiterin (58, aus Bochum) mit einer schwarzen Pistole bedroht und Bargeld gefordert. ...

