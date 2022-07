POL-NOM: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Braunschweig und der Polizeiinspektion Northeim

Northeim (ots) - Northeim, Bahnhofstraße, Mittwoch, 06.07.2022, 01.00 Uhr - 05.50 Uhr NORTHEIM (köh) - In den frühen Morgenstunden brachen unbekannte Täter in einen Kiosk am Bahnhof ein. Der oder die Täter gelangten durch Gewalteinwirkung auf die Fensterverglasung in die Räumlichkeiten des Bistros/ Kiosk und entwendeten dort eine bislang unbestimmte Anzahl an Tabakwaren und Spirituosen im Wert von ca. 600-700 Euro. ...

