Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Einbruch in Bahnhofskiosk - Zeugen gesucht

Northeim (ots)

Northeim, Bahnhofstraße, Mittwoch, 06.07.2022, 01.00 Uhr - 05.50 Uhr

NORTHEIM (köh) - In den frühen Morgenstunden brachen unbekannte Täter in einen Kiosk am Bahnhof ein.

Der oder die Täter gelangten durch Gewalteinwirkung auf die Fensterverglasung in die Räumlichkeiten des Bistros/ Kiosk und entwendeten dort eine bislang unbestimmte Anzahl an Tabakwaren und Spirituosen im Wert von ca. 600-700 Euro. Der entstandene Schaden wird insgesamt auf ca. 850 Euro geschätzt.

Zeugen, die in den Tatzeitraum ungewöhnliche Beobachtungen im Bereich des Bahnhofs oder dem davor befindlichen P+R-Parkplatz gemacht haben, wenden sich bitte an die Polizei Northeim unter 05551-70050.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell