Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Zeuge beobachtet Taschendiebstahl

Täter flüchtet ohne Beute

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Willi-Pattberg-Ring;

Tatzeit: 29.06.2023, 11.20 Uhr;

Von einem Zeugen beobachtet griff ein Taschendieb am Donnerstag in Bocholt in einen Stoffbeutel einer Kundin und nahm das Portemonnaie heraus. Der Beobachter sprach den circa 40 bis 50 Jahre alten und 1,80 bis 1,85 Meter großen Mann an, der seine gerade erlangte Beute daraufhin fallen ließ und flüchtete. Zu dem Geschehen kam es am Donnerstag gegen 11.20 Uhr vor einem Verbrauchermarkt am Willi-Pattberg-Ring. Die Kundin hatte den Diebstahl nicht bemerkt, sehr wohl jedoch eine Auseinandersetzung hinter sich. Dort rangelten der Zeuge und der mutmaßliche Dieb. Der Taschendieb mit einer Mund-Nasen-Abdeckung hatte ein ungepflegtes Erscheinungsbild und war mit einem graublauen Basecap, einem weißen Hemd, einem blauen Pullover, einer blaue Jeanshose sowie blaue Sneakern mit weißen Applikationen bekleidet. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Bocholt unter Tel. (02871) 2990 entgegen. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell