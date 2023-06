Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Mülltonen in Brand geraten

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Bögerholdstraße;

Tatzeit: 30.06.2023, 00.05 Uhr;

Aus bislang ungeklärter Ursache in Brand geraten sind in der Nacht zum Freitag zwei Mülltonnen in Gronau. Ein Zeuge hatte die Flammen vor einem Haus an der Bögerholdstraße bemerkt und die Feuerwehr gegen 00.05 Uhr alarmiert. Schaden durch das Feuer nahm zudem ein Zaun. Die Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat 11 in Borken aufgenommen. Zeugen sollten Kontakt zur Polizei unter Tel. (02861) 9000 aufnehmen. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell