Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht auf Neumarkt-Parkplatz

Nienburg (ots)

(KEM) Die Polizei Nienburg hat die Ermittlungen zu einer Verkehrsunfallflucht aufgenommen, die sich am Dienstag, den 13.06.2023, zwischen ca. 15.10 und 16.30 Uhr auf dem Parkplatz "Neumarkt" in Nienburg ereignet hat.

Eine 29-jährige Eystruperin stellte ihren roten VW Polo auf dem öffentlichen Parkplatz ab und stellte bei ihrer Rückkehr eine Kratzspur an linkem Außenspiegel sowie in der Fahrertür fest. Ein Unfallverursacher gab sich nicht zu erkennen. Der rote Polo stand in der mittleren Parkreihe.

Die Polizei Nienburg bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Verursacher machen können, sich unter 05021/97780 zu melden.

