Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Trickdiebstahl auf der Straße

Bad Nenndorf (ots)

(He) Am 13.06.2023 gegen 12:30 kam es auf der Kurhausstraße in Bad Nenndorf, auf Hohe der dortigen Bushaltestelle zu einem dreisten Trickdiebstahl. Ein 93-jähriger Bad Nenndorfer wurde von einem Mann auf der Straße nach einem "Klamottengeschäft" angesprochen. Der Nenndorfer verstand die Frage nicht, daraufhin ergriff die männliche Person das Revers des Nenndorfers und sagte: "solche Klamotten". Kurz nach diesem Vorfall bemerkte der Nenndorfer, dass seine Geldbörse entwendet wurde. Der Dieb kann wie folgt beschrieben werden: Männlich, zwischen 35 und 40 Jahre, dunkle Haare, ca. 180cm groß, bekleidet mit einem hellen Sakko, heller Hose und Turnschuhen, die Person ging in Richtung des dortigen Supermarktes. Die Polizei Bad Nenndorf sucht Zeugen für den Vorfall, Tel.: 05723/74920

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell