POL-EL: Haren - Eigentümer/in gesucht (Foto)

Meppen (ots) - Am 16. November zwischen 13.05 Uhr und 13.10 Uhr kam es in Meppen in der Straße Domhof in Höhe der Stadtbibliothek zu einer Körperverletzung. Dabei wurde ein neunjähriger von einem Herrn mit grauen bzw. weißen Haaren mit der flachen Hand in das Gesicht geschlagen. Der circa 1,70 m große Mann hatte eine dunkle braunrote Jacke getragen. Eine Zeugin des Vorfalls hat nach dem Schlag noch kurz mit dem Kind ...

