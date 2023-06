Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Radfahrer leicht verletzt

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Dinxperloer Straße / Kurfürstenstraße;

Unfallzeit: 29.06.2023, 16.55 Uhr;

Leichte Verletzungen bei einem Verkehrsunfall erlitten hat ein 29 Jahre alter Radfahrer am Donnerstag in Bocholt. Der Bocholter war gegen 16.55 Uhr auf dem Radweg der Dinxperloer Straße unterwegs, als der Wagen eines 56-Jährigen kreuzte. Der ebenfalls aus Bocholt kommende Autofahrer hatte die Dinxperloer Straße in Richtung Innenstadt befahren, um dann nach rechts in die Kurfürstenstraße abzubiegen. Dabei hatte er den in gleicher Richtung fahrenden 29-Jährigen zu spät gesehen. Dieser konnte nicht mehr ausweichen, stieß gegen das Auto und stürzte in dessen Folge. Der Rettungsdienst brachte den Leichtverletzten in ein Krankenhaus. (db)

