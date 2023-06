Hamminkeln (ots) - Am Donnerstag den 8. Juni ereignete sich am Bahnübergang Döringer Feld in Hamminkeln ein Unfall, bei dem eine 78-jährige Autofahrerin tödliche Verletzungen erlitt. Wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65858/5528995 Nach umfangreichen Ermittlungen des Verkehrskommissariats ...

mehr