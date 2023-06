POL-WES: Dinslaken - Brand in einem Mehrfamilienhaus

Xanten (ots) - Am Mittwoch gegen 18:00 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall mit Personenschaden in Xanten. Eine 41-jährige Frau aus Sonsbeck befuhr mit ihrem Pkw die Gelderner Straße ( L 480 ) aus Sonsbeck kommend und beabsichtigte nach links auf den Trajanring abzubiegen. Dabei kam es zum Frontalzusammenstoß mit dem entgegenkommenden Pkw eines 58-Jährigen aus Geldern, der den Augustusring in Fahrtrichtung Sonsbeck ...

