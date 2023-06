Polizei Hagen

POL-HA: Gemeinsame Presseerklärung der Polizei Hagen und Staatsanwaltschaft Hagen: Mann bei Auseinandersetzung in der Heinitzstraße mit Messer schwer verletzt- Stand der polizeilichen Ermittlungen

Hagen (ots)

Am Samstag (10.06.) kam es in der Heinitzstraße gegen 4 Uhr in der Nacht zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Ein 39-Jähriger wurde hierbei durch Messerstiche schwer, jedoch nicht lebensgefährlich verletzt.

Ein 31-Jähriger konnte noch am Samstag als Tatverdächtiger ermittelt werden. Der Mann stellte sich im Beisein eines Rechtsbeistandes bei der Polizei. Er erlitt bei der Auseinandersetzung ebenfalls Verletzungen. Es ist nach derzeitigem Stand nicht auszuschließen, dass der Hagener in Notwehr gehandelt und den 39-Jährigen hierbei mit dem Messer verletzt hat. Beide Männer kannten sich vor der Tat nicht. Die Ermittlungen dauern an. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell