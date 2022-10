Polizei Braunschweig

POL-BS: Alkoholisierter Mann schlägt ein Kind in der Innenstadt

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Platz am Ritterbrunnen,

10.10.2022, 13:08 Uhr

Ein alkoholisierter Mann schlug zunächst einen 18-Jährigen und danach ein Kind.

Am Montag wurde die Polizei zu einer Körperverletzung am Platz am Ritterbrunnen gerufen. Ein alkoholisierter Mann sollte dort mehrere Passanten geschlagen haben. Vor Ort zeigten diverse Zeugen sofort auf einen 33-Jährigen aus dem Landkreis Goslar. Nach kurzer Zeit meldet sich ein 18-Jähriger bei den Polizeibeamten. Er gibt an, dass er von dem Mann grundlos geschlagen wurde. Darüber hinaus wird bekannt, dass der Mann zuvor auch ein Kind geschlagen haben soll. Von dem Kind ist nur bekannt, dass es sich um einen Jungen mit einem Rucksack gehandelt hatte. Da sich der Mann aus dem Landkreis Goslar sehr aggressiv zeigte und ein Atemalkoholtest einen Wert von knapp drei Promille ergab, wurde er ins Polizeigewahrsam gebracht. Gegen ihn wird nun wegen Körperverletzung ermittelt. Die Polizei sucht jetzt nach dem Jungen, der von dem Mann geschlagen wurde. Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Mitte unter der Telefonnummer 0531/476-3115.

