POL-HA: Jugendlicher bei Verkehrsunfall mit Pedelec schwer verletzt

Hagen-Mittelstadt (ots) - Am 10.06.2023, zwischen 15:30 Uhr und 20:20 Uhr, kam es in einem Mehrfamilienhaus in der Hochstraße in Hagen zu einem Wohnungseinbruch. Durch einen bislang unbekannten Täter wurde die Schließvorrichtung an der Türzarge herausgebrochen und die Tür aufgehebelt. Es wurden mehrere Räume durchsucht und neben Schmuck auch eine dreistellige Bargeldsumme entwendet. Beamte der Kriminalwache erschienen zur Spurensicherung. Täterhinweise nimmt die ...

mehr