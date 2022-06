POL-PDMT: Presseerstmeldung - Schwerer Verkehrsunfall mit Motorradfahrer

Montabaur (ots) - Am 17.06.2022, gegen 21:40 Uhr wurde der PI Montabaur ein brennendes Carport in Wirges mitgeteilt. Das Feuer habe sich bereits auf den Garten und das Wohnhaus ausgebreitet. Vor Ort wurde der Vollbrand des Carports festgestellt. Die Außenwand des Einfamilienhauses wurde ebenfalls beschädigt. Ebenso wurde das Nachbarhaus, welches auf anderer Seite an das Carport grenzte, in Mitleidenschaft gezogen. Durch ...

