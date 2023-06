Polizei Hagen

POL-HA: Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Hagen-Mittelstadt (ots)

Am 11.06.2023, gegen 03:00 Uhr, fiel vor einer Gaststätte in der Hochstraße in Hagen ein Randalierer auf. Die vor Ort befindlichen Polizeibeamten forderten den betrunkenen 35jährigen Hagener mehrfach auf, sich auszuweisen. Der Betrunkene wollte bei seiner Identitätsfeststellung nicht mitwirken und näherte sich ständig in aggressiver Form den Beamten. Zur Wahrung einer sicheren Distanz musste der Störer zurückgestoßen werden. Als der Mann sich nicht mehr beruhigen ließ, blieb das Anlegen einer Handfessel unerlässlich. Hierbei leistete der 35jährige derart Widerstand, dass er mit körperlichem Zwang zu Boden gebracht werden musste. Auf der Fahrt zum Polizeigewahrsam versuchte der Randalierer, dem Polizeibeamten erfolglos einen Kopfstoß zu versetzen. Ein Strafverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte wurde eingeleitet. Es wurde niemand verletzt.

