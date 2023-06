Polizei Hagen

POL-HA: Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person

Hagen-Dahl (ots)

Am 09.06.2023, gegen 12:50 Uhr, kam es auf der Kattenohler Straße in Hagen Dahl zu einem Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person. In Höhe der Zufahrt Stollen sind sich ein Pkw Suzuki und ein Pkw Ford entgegengekommen. Aus bislang unbekannten Gründen kam es zu einem Ausweichmanöver des Suzuki, dessen 62jähriger Fahrer sich anschließend mit seinem Fahrzeug überschlug. Hierbei wurde auch der Pkw Ford eines 54jährigen Fahrers beschädigt. Der 62jährige wurde schwerverletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird insgesamt auf 25000EUR geschätzt.

